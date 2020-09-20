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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilerle buluşacak

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Giriş: 20.09.2020 13:28
Güncelleme:20.09.2020 13:37
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okula başlayacak 1.sınıf öğrencilerinin aileleri ile Instagram canlı yayınında buluşacak. Önerilerini ve endişelerini dinleyecek, okullarda uygulanacak tedbirleri anlatacak. . Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okula başlayacak 1.sınıf öğrencilerinin aileleri ile Instagram canlı yayınında buluşacak. Önerilerini ve endişelerini dinleyecek, okullarda uygulanacak tedbirleri anlatacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagramda veliler ile buluşuyor MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK INSTAGRAM'DA VELİLER İLE BULUŞUYOR

Milli Eğitim Bakanı velilerle buluşacak
Milli Eğitim Bakanı velilerle buluşacak
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