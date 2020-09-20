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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilerle buluşacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okula başlayacak 1.sınıf öğrencilerinin aileleri ile Instagram canlı yayınında buluşacak. Önerilerini ve endişelerini dinleyecek, okullarda uygulanacak tedbirleri anlatacak. . Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de okula başlayacak 1.sınıf öğrencilerinin aileleri ile Instagram canlı yayınında buluşacak. Önerilerini ve endişelerini dinleyecek, okullarda uygulanacak tedbirleri anlatacak.