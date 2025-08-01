Milan Skriniar yeniden Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak milli stoper Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Deneyimli stopere ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz" denildi. Fenerbahçe, Skriniar’ın yıllık 8 milyon Euro alacağını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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