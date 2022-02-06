Mihriban Hurmacı yaşadığı dehşeti anlattı: Özer Hurmacı beni çocuklarımın önünde dövdü

Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'nın evliliklerindeki sarsıntı devam ediyor. 3 çocuk annesi Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına baktırarak eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Sürpriz bir şekilde barışma kararı alan çift, Mihriban Hurmacı'nın kanlar içerisindeki fotoğrafıyla bir kez daha gündeme oturdu.