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Midelerinden çıkanlar polisleri bile şaşırttı! Kilolarca...
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketlerde bulunan üç yolcuyu takibe aldı. Midelerinden çıkanlar ise hayrete düşürdü. Bakın neler çıktı?
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketlerde bulunan üç yolcuyu takibe aldı. Midelerinden çıkanlar ise hayrete düşürdü. Bakın neler çıktı?