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Midelerinden çıkanlar polisleri bile şaşırttı! Kilolarca...

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Giriş: 06.01.2021 16:07
Güncelleme:06.01.2021 16:18
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketlerde bulunan üç yolcuyu takibe aldı. Midelerinden çıkanlar ise hayrete düşürdü. Bakın neler çıktı?

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketlerde bulunan üç yolcuyu takibe aldı. Midelerinden çıkanlar ise hayrete düşürdü. Bakın neler çıktı?

Midelerinden çıkanlar polisleri bile şaşırttı! Kilolarca... MİDELERİNDEN ÇIKANLAR POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI! KİLOLARCA...
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