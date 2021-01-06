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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Midelerinden çıkanlar polisleri bile şaşırttı! Kilolarca... Midelerinden çıkanlar polisleri bile şaşırttı! Kilolarca... Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketlerde bulunan üç yolcuyu takibe aldı. Midelerinden çıkanlar ise hayrete düşürdü. Bakın neler çıktı? Giriş Tarihi: 06.01.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 16:18
İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Ekipleri uyuşturucu kapsüllerini yutarak Türkiye'ye sokmaya çalışan üç uyuşturucu kuryesini yaptığı başarılı çalışma ile yakaladı.
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Piyasa değeri 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucu ile yakalanan üç kurye gözaltına alındı.
UYUŞTURUCUYU "YUTUCU TESPİT CİHAZI" YAKALADI Uyuşturucu kuryelerinin midelerinde olağan dışı bir sertlik tespit edilmesinin ardından, Gümrük Muhafaza ekipleri şüphelileri Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nda bulunan yutucu tespit cihazı ile kontrol etti. Bu cihazda şahısların midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110 adet, diğer bir yolcuda 80 adet kapsül, bir diğer yolcuda da 24 adet şeffaf plastik bulunduğu tespit edildi. "MİDELERİNDEN ÇIKAN KAPSÜLLERİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI" Gümrük Muhafaza ekipleri, 2 kuryenin midesinden çıkan kapsüllerin içerisindeki toz maddeyi uyuşturucu test cihazı ile analiz etti. Analizin sonunda iki yolcunun midesinden çıkan tozun kokain olduğu anlaşıldı. Diğer yolcunun midesinden çıkan şeffaf plastikler içerisinde bulunan likit maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde sıvı kokain olduğu anlaşıldı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.