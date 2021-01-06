Midelerinden çıkanlar polisleri bile şaşırttı! Kilolarca...

UYUŞTURUCUYU "YUTUCU TESPİT CİHAZI" YAKALADI

Uyuşturucu kuryelerinin midelerinde olağan dışı bir sertlik tespit edilmesinin ardından, Gümrük Muhafaza ekipleri şüphelileri Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nda bulunan yutucu tespit cihazı ile kontrol etti. Bu cihazda şahısların midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110 adet, diğer bir yolcuda 80 adet kapsül, bir diğer yolcuda da 24 adet şeffaf plastik bulunduğu tespit edildi.