Mezuniyet törenine damga vuran pankart

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler törende şehitleri unutmadı. Geçiş sırasında öğrencilerin taşıdığı bu pankart görenleri duygulandırdı. Pankartta, "Necmettin-Aybüke olup, Erenler yetiştireceğiz. Bir ölür, bin diriliriz" yazıyordu öğrenciler, törene damga vuran pankartla şehitleri unutmadığını gösterdi.

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