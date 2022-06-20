20 Haziran 2022, Pazartesi
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Mezuniyet törenine damga vuran pankart
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler törende şehitleri unutmadı. Geçiş sırasında öğrencilerin taşıdığı bu pankart görenleri duygulandırdı. Pankartta, "Necmettin-Aybüke olup, Erenler yetiştireceğiz. Bir ölür, bin diriliriz" yazıyordu öğrenciler, törene damga vuran pankartla şehitleri unutmadığını gösterdi.