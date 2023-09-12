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Mezarlıkta tepki çeken görüntü! Kabirden çıkardığı kemiklerle alay etti

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Giriş: 12.09.2023 13:39
Diyarbakır'da mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşanması nedeniyle daha önceden ölen kişilerin mezarları, ailelerin onayı alınıp açıldı ve kemikleri poşete konuldu. Mezar açma işlemi yapan R.K. isimli kişinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tepki çekti. Görüntülerde, R.K.'nin kafatası ve kemikleri poşete fırlattığı ve alay ettiği görüldü. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, zorunluluk halinde birden fazla cenazenin bir mezarda defnedilebileceğini ancak cenaze tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe mezarın açılmasının doğru olmadığını söyledi.
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