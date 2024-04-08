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Metruk ev yan tarafta ki evin üzerine düştü!

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Giriş: 08.04.2024 23:43
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 30 yıllık tarihi boş müstakil ev, yan tarafındaki evin üstüne çöktü. Ölen ya da yaralanan olmazken, evin çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Olay, merkez Sur ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Behram Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki 30 yıldır boş olan iki katlı müstakil bir ev, iftar vaktinde bilinmeyen bir nedenle çöktü. O esnada metruk yapının yan tarafında bulunan ve içerisinde insanların bulunduğu bir ev zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda kimse yara almazken, ekipler burada zarar gören evin ve metruk yapının çevresine emniyet şeridi çekti.


Olay anını anlatan ev sakini Aynur İlhan, yetkililere metruk evin acil yıkılması için çağrıda bulundu. İlhan, "Ben evin çöktüğü esnada patates kızartıyordum. Evin duvarları çöktüğü sırada taşları benim evimin kapısını açtı. O esnada çok korktum. 10 tane taş birden içeri girerken dedim belki tavan üstüme düşüyor. İçeri toz duman olunca göz gözü görmüyordu. Bağırmamla birlikte eşim ve çocuklarım aşağı indi. Biz canımızı zor kurtardık" dedi.


Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay, bu durumun daha önceki yıllarda da yaşandığını dile getirdi. Sanay, şunları kaydetti:
"Olayın yaşandığı ev tarihi bir yapıdır. Bunun gibi tarihi evler her gün tehlike arz ediyor. Bu ilk değil. Daha önceki yıllarda da bu evin bir kısmı çökmüştü. Bu durumu yetkililere bildirmemize rağmen çözüm bulunamadı. Şu anda mahallemizde böyle yapılar maalesef çok. Lütfen bu soruna bir çözüm bulun."

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