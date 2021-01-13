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Metroda korkunç anlar! Raylara düşen çocuk...

İHA
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Giriş: 13.01.2021 10:28
Güncelleme:13.01.2021 11:04
Son dakika haberi... Rusya’nın başkenti Moskova’da metro istasyonunda raylara düşen çocuk, vatmanın dikkati sayesinden ölümden kıl payı kurtuldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Babushkinskaya Metro İstasyonu'nda dün küçük bir erkek çocuğu raylara düştü. Çocuk, vatmanın dikkati sayesinden kıl payı ölümden kurtuldu. Raylara düşen küçük çocuk, çevredekilerin vatmanı uyarması sonucu son anda metroyu durdu.

Küçük çocuğu platforma geri çeken vatandaşlar, çocuğun ray ve platform arasındaki boşluğu saklandığını ifade etti. Polis tarafından sağlık kontrolleri için doktora götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Moskova'nın Ulaştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yolculara metro istasyonlarında daha dikkatli olmaları ve ebeveynlerden seyahat sırasında çocuklarına dikkat etmelerini istendi.

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