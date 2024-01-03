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Metrobüsün üstünde yolculuk kamerada

İHA
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Giriş: 03.01.2024 17:27
İstanbul’da bir vatandaş metrobüsün üstünde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk yapan şahıs yakalanırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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