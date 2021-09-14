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Metrelerce sürüklendi arabanın altında kaldı

İHA
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Giriş: 14.09.2021 10:23
Esenyurt’ta annesinin elini bırakıp yolun karşısına koşan 5 yaşındaki Hira, arabanın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Hira, çevredeki vatandaşların yardımıyla arabanın altında çıkarılırken, yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın gerçekleştiği caddede sürekli kazaların yaşandığını ifade eden Yılmaz Usta, “Beyaz bir araba hızla gelerek 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuna vurdu. Çapmanın etkisiyle çocuk arabanın altında metrelerce sürüklendi ve ön teker kızın üzerinden geçti. Artık kazalar bu caddenin rutini haline geldi. Burada çocuk parkını olduğu için sürekli cadde üzerinde çocuklara araba çarpıyor. Biz daha önce yetkililere ulaşmaya çalıştık. Buraya bir çözüm bulunmasını istedik fakat bir geri dönüş alamadık. Bizim yetkililerden isteğimiz buraya tümsek konulması. Biz burada esnaf olduğumuz için sürekli bu durumla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz” dedi.
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