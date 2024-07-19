19 Temmuz 2024, Cuma
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ateş püskürdü: Bedelini ödeyecek...
Özel hayatıyla gündemde olan Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Nebioğlu, kardeşinin Sevgi Katkıcı'nın da kendisi gibi önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacağını duyurdu.