Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Uyarı üstüne uyarı geliyor! (19 Mayıs 2020)

19 Mayıs 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 19 Mayıs 2020 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık