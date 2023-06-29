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Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Marmara ve Batı Karadeniz’de 8 ilde sağanak bekleniyor

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 08:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 8 il için sarı kodlu hava durumu uyarısında bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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