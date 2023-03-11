11 Mart 2023, Cumartesi
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Meteoroloji saat verdi: 58 ile yağmur ve fırtına uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu
Türkiye bugünden itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Marmara'da lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?