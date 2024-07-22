22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Mesajla tacize kurşunla karşılık kamerada
Bursa’da bir kişi, ağabeyinin eşini mesajla rahatsız eden kişiyi bulup bacaklarına arka arkaya ateş etti. Yerde kalan adamdan sinirini alamayan saldırgan üzerine bir de darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.