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Mesai arkadaşına "terbiyesiz" dedi! İşinden oldu

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Giriş: 26.01.2021 14:01
Güncelleme:26.01.2021 14:35
Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşının üzerine yürüyerek "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş Mahkemesi'nin "tazminat ödenmeli" kararıyla sevinen davacı işçi, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı. İşte o kararın detayları... Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşının üzerine yürüyerek "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş Mahkemesi'nin "tazminat ödenmeli" kararıyla sevinen davacı işçi, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı. İşte o kararın detayları...
Çalışanlar dikkat! Yargıtaydan gelen haberle yıkıldı: ‘Terbiyesiz’ kelimesi hem işinden hem tazminattan etti ÇALIŞANLAR DİKKAT! YARGITAY'DAN GELEN HABERLE YIKILDI: 'TERBİYESİZ' KELİMESİ HEM İŞİNDEN HEM TAZMİNATTAN ETTİ
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