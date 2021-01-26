- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Mesai arkadaşına "terbiyesiz" dedi! İşinden oldu
Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşının üzerine yürüyerek "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş Mahkemesi'nin "tazminat ödenmeli" kararıyla sevinen davacı işçi, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı. İşte o kararın detayları... Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşının üzerine yürüyerek "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu. İş Mahkemesi'nin "tazminat ödenmeli" kararıyla sevinen davacı işçi, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı. İşte o kararın detayları...