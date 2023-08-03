03 Ağustos 2023, Perşembe
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Mert Müldür Fenerbahçe'de! Milli yıldız imzayı attı
Fenerbahçe, Serie A ekibi Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer ettiğini ve 24 yaşındaki milli sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Müldür transfer sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.