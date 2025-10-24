24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 16:09
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı ağızlıksız boş bırakılan Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ilkinde annenin çocuğunu uzun süre korumaya çalıştığı ardından da kendinin ısırıklara maruz kaldığı yer aldı. İkinci görüntüye ise motokuryeye saldırı anı yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul’da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul’da sağanak alarmıyla okullar tatil!
İstanbul'da sağanak alarmıyla okullar tatil!
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Türkiye’den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Türkiye'den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Tunceli’de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Tunceli'de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!
Yalova’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Yalova'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
16 yaşındaki gence 10 yıl 10 ay ceza
16 yaşındaki gence 10 yıl 10 ay ceza
Daha Fazla Video Göster