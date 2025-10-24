24 Ekim 2025, Cuma
Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı ağızlıksız boş bırakılan Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ilkinde annenin çocuğunu uzun süre korumaya çalıştığı ardından da kendinin ısırıklara maruz kaldığı yer aldı. İkinci görüntüye ise motokuryeye saldırı anı yansıdı.