Mersin’de yaralı deniz kaplumbağaları sağlığına kavuştu: Denizle buluşturuldu

Mersin’de nesli tehlike altında olan 5 iribaş ve yeşil deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyonun ardından markalanarak tekrar denizle buluşturuldu. Olta yutma ve kafa travması gibi yaralanmalar sonrası sağlığına kavuşan kaplumbağalar, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde denize bırakıldı. Öğrencilerin de katıldığı salımda kaplumbağalar bir süre bölgede gezdikten sonra özgürlüklerine kavuştu. Sahilde kaplumbağaların fotoğraflarının yer aldığı sergi açılırken, merkezin bugüne kadar 85 kaplumbağayı tedavi ettiği bildirildi. 3 kilometrelik sahilin ise kaplumbağaların yumurtlama alanı olduğu vurgulandı. Yetkililer, kaplumbağaların ekosistem için önemine dikkat çekti ve sahil temizliğinin önemini hatırlattı.

