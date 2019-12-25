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25.12.2019
Mersin’de ortaokulda taciz skandalı! Gözaltına alındı
Mersin'de bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.B., yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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