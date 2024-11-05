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Mersin'de maskeler ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı

Mersin'de maskeler ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 11:16
Mersin polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda 5 adet maske, 3 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
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