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Mersin’de çürük raporlu 5 katlı bina çöktü, kepçe operatörü yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 15:59
Görüntüler Mersin’in Tarsus ilçesinden 82 Evler Mahallesi'nde çürük raporu olan 5 katlı binanın yıkımı için kepçe operatörü Mustafa Ergen çalışmaya başladı. İlk kepçenin vurulduğu anda bina aniden çöktü. Büyük gürültüyle ön kısmına enkaz dökülen kepçenin operatörü Mustafa Ergen, hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkartılan ergen, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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