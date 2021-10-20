Mersin'de bir doktor tartıştığı meslektaşını pompalıyla öldürdü

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir doktor, aynı sağlık merkezinde çalıştığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gördü tanıkları sanık doktorun meslektaşının üstüne önce kaynar su döktüğünü sonra da ateş ettiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde çalışan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında daha bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine ilk önce kaynar su döktü, sonrasında da pompalı tüfekle iki el ateş açtı.

KURTARILAMADI

Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAGAJDAN ÇIKARDI

Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Olay yerinde göz yaşlarına boğulan görgü tanıklarının ifadesine göre, zanlı doktorun, meslektaşının üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından ateş açtığı belirtildi.