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Mersin'de akılalmaz görüntüler! Maske takmadığı için uyarılınca otobüs şoförünü darbetti

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Giriş: 07.07.2020 00:49
Mersin'in Tarsus ilçesinde, maskesiz bir biçimde belediye otobüsüne binmeye çalışan iki kişi, uyarıda bulunan otobüs şoförü M.T'yi (65) darbetti. M.T. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Mersin'de akılalmaz görüntüler! Maske takmadığı için uyarılınca otobüs şoförünü darbetti
Mersin'de akılalmaz görüntüler! Maske takmadığı için uyarılınca otobüs şoförünü darbetti
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