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Mersin Tarsus'ta su sorunu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 11:00
Mersin'in Tarsus ilçesi, Hacı Beylice Mahallesi'nde musluklardan su yerine çamur akıyor. Mahalleli de bunun sebebini anlamış değil. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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