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Mersin polisi 262 kilogram metamfetamin ele geçirdi

Mersin polisi 262 kilogram metamfetamin ele geçirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 16:41
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 262 kilo metamfetamin ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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