25 Ocak 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mersin OSB'de fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi civarında bulunan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3. bölgede faaliyet yürüten bir teknolojik ürün fabrikasında yangın çıktı. İnşaat halindeki tesisin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, OSB'deki söndürme ekiplerinin yetersin kalması üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.