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Mersin OSB'de fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı

İHA
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Giriş: 24.01.2024 23:23
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi civarında bulunan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3. bölgede faaliyet yürüten bir teknolojik ürün fabrikasında yangın çıktı. İnşaat halindeki tesisin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, OSB'deki söndürme ekiplerinin yetersin kalması üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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