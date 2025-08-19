19 Ağustos 2025, Salı

Mehmet Emin Fidan 2018 yılında da adliye önünde otomobil yakmış

19.08.2025
Güncelleme:19.08.2025 13:36
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir şahıs, Mersin’den getirdiği beyaz renkli "Toros" aracını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kaldırılırken, çok sayıda suç kaydı olan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın 57 yaşındaki Mehmet Emin Fidan olduğu tespit edilirken mesleğinin hurdacılık olduğu ortaya çıktı. Fidan'ın üzerine 12 hurda aracın kayıtlı olduğu ve daha önce de haksız yere ceza aldığı aldığı iddiasıyla başka bir aracını ateşe verdiği tespit edildi.
