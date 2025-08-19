Mehmet Emin Fidan 2018 yılında da adliye önünde otomobil yakmış

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir şahıs, Mersin’den getirdiği beyaz renkli "Toros" aracını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kaldırılırken, çok sayıda suç kaydı olan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın 57 yaşındaki Mehmet Emin Fidan olduğu tespit edilirken mesleğinin hurdacılık olduğu ortaya çıktı. Fidan'ın üzerine 12 hurda aracın kayıtlı olduğu ve daha önce de haksız yere ceza aldığı aldığı iddiasıyla başka bir aracını ateşe verdiği tespit edildi.

