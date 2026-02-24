CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

O güne dikkat! Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek | İstanbul’a kar yağacak mı?

Şubat ayının son günlerinde hava sıcaklıkları birden düştü. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Edirne'de taşkın riskinin sürdüğünü ve Bulgaristan üzerinden gelen yeni yağışlı sistemle tehlikenin devam ettiğini açıkladı. Yurt genelinde soğuk havanın bir hafta daha etkili olacağını belirten Tek, özellikle doğu bölgelerde kuvvetli kar, İstanbul'da ise perşembe günü 2 dereceye kadar düşen sıcaklık ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

