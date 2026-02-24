CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emlak Konut'tan "hoş geldin evim" kampanyası! Kimler "hoş geldin evim"den yararlanacak?

Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük ses getiren "Hoş Geldin Evim" kampanyasını başlattı. Faizsiz ve üç farklı ödeme modeli sunan kampanya ile markalı konut projelerinden ev almak artık çok daha kolay hale geliyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, deprem konutlarından sosyal konut projelerine, faizsiz ödeme modellerinden kira fiyatlarına etkisine kadar kampanyanın tüm detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

