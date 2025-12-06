Megakentteki sitelere anasınıfı! Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

İstanbul valiliği geçen yıl 'Anasınıfım Bahçemde' adıyla bir proje hayat geçirmişti. Sitelerin içine anasınıfı kurmayı amaçlayan bir projeydi bu. Hazırlıklar bitti. Anasınıfları açılmaya başladı. Çocuklar mahalle hatta sokak bile değiştirmeden sınıfına ulaşabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN