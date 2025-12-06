06 Aralık 2025, Cumartesi
Megakentteki sitelere anasınıfı! Hem eğleniyor hem öğreniyorlar
Giriş: 06.12.2025 14:17
İstanbul valiliği geçen yıl 'Anasınıfım Bahçemde' adıyla bir proje hayat geçirmişti. Sitelerin içine anasınıfı kurmayı amaçlayan bir projeydi bu. Hazırlıklar bitti. Anasınıfları açılmaya başladı. Çocuklar mahalle hatta sokak bile değiştirmeden sınıfına ulaşabiliyor.