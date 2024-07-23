23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Megakentte trafik felç! İBB'nin yol çalışması çileye döndü

Megakentte trafik felç! İBB'nin yol çalışması çileye döndü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2024 21:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat ayından bu yana Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağındaki tadilat çalışması hala bitirilemezken çalışmalar nedeniyle bölgede trafik resmen felç oldu. E5 karayolunda çalışma ile trafik resmen çileye dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Megakentte İBB’nin yol çalışması çileye döndü!
Megakentte İBB'nin yol çalışması çileye döndü!
Otomobiliyle çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtı! Kaza anı ise kameralara yansıdı
Otomobiliyle çarptığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçtı! Kaza anı ise kameralara yansıdı
Pencereden düşen bebek yaralandı!
Pencereden düşen bebek yaralandı!
Otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü!
Otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü!
Küçük kız 5. Kattan asansör boşluğuna düştü!
Küçük kız 5. Kattan asansör boşluğuna düştü!
ABD polisi siyahi kadına kurşun yağdırdı!
ABD polisi siyahi kadına kurşun yağdırdı!
Süleymaniye’de bin kişilik aşure ikramı!
Süleymaniye'de bin kişilik aşure ikramı!
Mermer artıkları ekonomiye kazandırılıyor!
Mermer artıkları ekonomiye kazandırılıyor!
45 TL para üstü için dövdüler
45 TL para üstü için dövdüler
Ailesini rehin alan kişinin ağabeyi o anları anlattı
Ailesini rehin alan kişinin ağabeyi o anları anlattı
Vaşaklar fotokapana yansıdı
Vaşaklar fotokapana yansıdı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Daha Fazla Video Göster