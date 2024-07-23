Megakentte trafik felç! İBB'nin yol çalışması çileye döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat ayından bu yana Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağındaki tadilat çalışması hala bitirilemezken çalışmalar nedeniyle bölgede trafik resmen felç oldu. E5 karayolunda çalışma ile trafik resmen çileye dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

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