Meclis önünde beyaz Toros yangını! İçişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama

Giriş: 19.08.2025 12:56
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Toros model bir araç yandı. Olayın hemen ardından açıklama yapan Ankara Emniyeti, aracı yakan kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti. Bu gelişmeyle ilgili İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
