21 Aralık 2022, Çarşamba
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Meclis Muhafız Taburu ne zaman kuruldu?
Bundan 11 yıl öncesi 21 Aralık 2011 tarihi... O gün tam 91 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliğini üstlenen meclis muhafız ve tören taburu lağvedilerek taburda görevli askerler Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na sevk edildi. Peki Meclis Tören Taburu ne zaman ve nasıl kuruldu? Görevi neden sona erdi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.