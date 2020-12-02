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Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Doğru nefes nasıl alınır? Egzersizleri canlı yayında gösterdiler

A Haber
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Giriş: 02.12.2020 16:10
Güncelleme:02.12.2020 16:46
Koronavirüsten korunmak için kullandığımız maske akciğerleri küçültüyor mu? Nefes almayı kısıtladığı için kapasite düşüyor mu? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Doğru nefes nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Antrenör Mustafa Keskin ve Müjdat Akay canlı yayında evde kolayca yapılabilecek egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.

Koronavirüsten korunmak için kullandığımız maske akciğerleri küçültüyor mu? Nefes almayı kısıtladığı için kapasite düşüyor mu? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Doğru nefes nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Antrenör Mustafa Keskin ve Müjdat Akay canlı yayında evde kolayca yapılabilecek egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.

Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Doğru nefes nasıl alınır? Egzersizleri canlı yayında gösterdiler MASKE NEFES ALMAYI NE KADAR KISITLIYOR? AKCİĞERLERİN KAPASİTESİ NASIL ARTIRILIR? DOĞRU NEFES NASIL ALINIR? EGZERSİZLERİ CANLI YAYINDA GÖSTERDİLER

Antrenör Mustafa Keskin, "Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi hareketsiz bir yaşama geçtik. Hareketsiz olduğumuz için de çalışanların geneli evden çalışmaya başladı. Bununla birlikte duruş bozuklukları ve bundan kaynaklanan nefes alma güçlüğü yaşıyoruz. Günlük hayatımızdaki aktiviteyi gerçekleştiremediğimiz için bunun altına düştüğümüz için otomatik olarak günlük almamız gereken oksijeni vücudumuz almıyor. Bu da bizim için dezavantaj oluşturuyor." dedi.

EVDE NELER YAPABİLİR?

Nefes aldığımız sırada genelde göğüsten nefes alırız ve birçoğumuz ağızdan alıyoruz. Nefesimizi burnumuzdan almamız gerekiyor. Elinizi göğsünüzün üzerine koyduğumuz zaman nefesi burundan alırken bir çiçeği koklar gibi düşünün. Koklarken derin bir nefes çakeriz ya bunu çekerken karnımız ön tarafa doğru çıkıyor göğsümüz hiç hareket etmemesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra duruş bozukluğu halk dilinde kamburluk dediğimiz duruş.

Sırt duruşumuzu açacak hareketler yapmamız gerekiyor. Göğsünüzün kasını genişletecek ve sırt kaslarımızı güçlendirecek egzersizler yapmanız gerekiyor.

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