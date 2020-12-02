Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Doğru nefes nasıl alınır? Egzersizleri canlı yayında gösterdiler

Koronavirüsten korunmak için kullandığımız maske akciğerleri küçültüyor mu? Nefes almayı kısıtladığı için kapasite düşüyor mu? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Doğru nefes nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Antrenör Mustafa Keskin ve Müjdat Akay canlı yayında evde kolayca yapılabilecek egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.