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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Doğru nefes nasıl alınır? Egzersizleri canlı yayında gösterdiler Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Doğru nefes nasıl alınır? Egzersizleri canlı yayında gösterdiler
Koronavirüsten korunmak için kullandığımız maske akciğerleri küçültüyor mu? Nefes almayı kısıtladığı için kapasite düşüyor mu? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Doğru nefes nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Antrenör Mustafa Keskin ve Müjdat Akay canlı yayında evde kolayca yapılabilecek egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:46
Koronavirüsten korunmak için kullandığımız maske akciğerleri küçültüyor mu? Nefes almayı kısıtladığı için kapasite düşüyor mu? Akciğerlerin kapasitesi nasıl artırılır? Maske nefes almayı ne kadar kısıtlıyor? Doğru nefes nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Antrenör Mustafa Keskin ve Müjdat Akay canlı yayında evde kolayca yapılabilecek egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.
HAREKETSİZ YAŞAMA GEÇTİK
Keskin:
"Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi hareketsiz bir yaşama geçtik. Hareketsiz olduğumuz için de çalışanların geneli evden çalışmaya başladı. Bununla birlikte duruş bozuklukları ve bundan kaynaklanan nefes alma güçlüğü yaşıyoruz." VÜCUDUMUZ GEREKEN OKSİJENİ ALAMIYOR
Günlük hayatımızdaki aktiviteyi gerçekleştiremediğimiz için
bunun altına düştüğümüz için otomatik olarak günlük almamız gereken oksijeni vücudumuz almıyor. Bu da bizim için dezavantaj oluşturuyor. EVDE NELER YAPABİLİR?
Nefes aldığımız sırada genelde göğüsten nefes alırız ve birçoğumuz ağızdan alıyoruz. Nefesimizi burnumuzdan almamız gerekiyor. Elinizi göğsünüzün üzerine koyduğumuz zaman nefesi burundan alırken bir çiçeği koklar gibi düşünün. Koklarken derin bir nefes çakeriz ya bunu çekerken karnımız ön tarafa doğru çıkıyor göğsümüz hiç hareket etmemesi gerekiyor.