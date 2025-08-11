11 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor
Masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor

Masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2025 09:12
Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergâhında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.
Masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor
Zirai don ve kuraklık limonu vurdu
Zirai don ve kuraklık limonu vurdu
A Haber yıkılan binanın önünde!
A Haber yıkılan binanın önünde!
Sinemaya gitmek lüks oldu
Sinemaya gitmek lüks oldu
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Okullarda akran zorbalığına müsamaha yok!
Okullarda akran zorbalığına müsamaha yok!
Masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor
Masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor
A Haber Balıkesir’de depremin merkez üssünde
A Haber Balıkesir’de depremin merkez üssünde
20 dönüm alanda işe başladı 15 kadına umut oldu
20 dönüm alanda işe başladı 15 kadına umut oldu
Yatarken içtiği sigara sonu oluyordu
Yatarken içtiği sigara sonu oluyordu
İsrail Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu!
İsrail Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu!
Depreminde çöken bina böyle görüntülendi
Depreminde çöken bina böyle görüntülendi
Muş’ta dağlık alanda ayağı kırılan genç kurtarıldı
Muş'ta dağlık alanda ayağı kırılan genç kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster