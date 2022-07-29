29 Temmuz 2022, Cuma
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Marmaris’teki orman yangını otele sıçradı! Ekipler alarmda mahsur kalanlar var
Son dakika haberleri… Marmaris’te 24 saatte 2. kez orman yangını çıktı. Ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman yangını bölgede bulunan bir uygulama oteline sıçradı. Otelde mahsur kalanlar olduğu bilgisi edinildi. Helikopterler havadan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor karadan ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. O noktada bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı. Vural Efecik yapılan çalışmaların ardından otelin tamamen tahliye edildiği bilgisini paylaştı.