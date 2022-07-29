29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmaris’teki orman yangını otele sıçradı! Ekipler alarmda mahsur kalanlar var

Marmaris’teki orman yangını otele sıçradı! Ekipler alarmda mahsur kalanlar var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 16:36
Güncelleme:29.07.2022 16:38
Son dakika haberleri… Marmaris’te 24 saatte 2. kez orman yangını çıktı. Ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman yangını bölgede bulunan bir uygulama oteline sıçradı. Otelde mahsur kalanlar olduğu bilgisi edinildi. Helikopterler havadan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor karadan ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. O noktada bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı. Vural Efecik yapılan çalışmaların ardından otelin tamamen tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SOLOTÜRK’ten muhteşem gösteri
SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri
Orman yangını otele sıçradı!
Orman yangını otele sıçradı!
Babası kaçırdı! 41 gündür kayıp
Babası kaçırdı! 41 gündür kayıp
24 saatte 2. orman yangını!
24 saatte 2. orman yangını!
SMS ile iş teklifi tuzağı
SMS ile iş teklifi tuzağı
Bohçacı kılığındaki hırsızlar tutuklandı
Bohçacı kılığındaki hırsızlar tutuklandı
2. El araba aldı! Hayatının şokunu yaşadı
2. El araba aldı! Hayatının şokunu yaşadı
’Hırsız fare’yi ter kokusu ele verdi
'Hırsız fare'yi ter kokusu ele verdi
Hayat kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Hayat kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Herkesi ayağa kaldıran fotoğraf
Herkesi ayağa kaldıran fotoğraf
Çiftçiler alarm verdi
Çiftçiler alarm verdi
’Torbacı’lara operasyon: 23 tutuklama
'Torbacı'lara operasyon: 23 tutuklama
Daha Fazla Video Göster