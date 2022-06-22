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Marmaris'te yangın neden çıktı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son durumu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 11:46
Son dakika haberi... Marmaris’teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Kirişci, "Yangın büyük ölçüde kontrol altında. Ama hala müdahale edilmesi gereken bölümler var." ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci, "Yangınları haber veren bir yapay zekamız var artık." dedi.
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