Marmaris'te yangın neden çıktı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son durumu A Haber’de anlattı

Son dakika haberi... Marmaris’teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Kirişci, "Yangın büyük ölçüde kontrol altında. Ama hala müdahale edilmesi gereken bölümler var." ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci, "Yangınları haber veren bir yapay zekamız var artık." dedi.

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