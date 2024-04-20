Marmaris’te çatıların uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve bugün sabaha karşı etkisini gösteren fırtınanın ardından çıkan hortum sebebiyle Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinde meydana gelen hasar anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.