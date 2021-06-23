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Marmara Denizi’ni saran müsilaja karşı midye önerisi

A Haber
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Giriş: 23.06.2021 13:52
Güncelleme:23.06.2021 13:58
Bilim insanları, midyenin müsilaja karşı çözüm olabileceğini açıkladı. Midye, deniz salyasını nasıl önlüyor? Bu sorunun cevabını Çanakkale’de A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan su ürünleri mühendisi Zeynep Çürüksülü verdi. Zeynep Çürüksülü, “Midye kendi fizyolojik açısından denizin filtresi vazifesini görür. Denizdeki kirli suyu tamamen süzer. İşte midye denizdeki müsilajı da süzerek beslenir ve denizinde en önemli filtre görevini görür.” ifadelerini kullandı.
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