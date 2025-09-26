Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO’nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Deniz otobüsü seferleri iptal olunca arabalı feribot hattında yer kalmadı.

