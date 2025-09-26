26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 18:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO’nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Deniz otobüsü seferleri iptal olunca arabalı feribot hattında yer kalmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kapısı açık hareket eden minibüsten öğrenci böyle düştü
Kapısı açık hareket eden minibüsten öğrenci böyle düştü
Zonguldak-Ereğli karayolunda tır devrildi
Zonguldak-Ereğli karayolunda tır devrildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!
İtfaiyeci çift birlikte alevlerle savaşıyor
İtfaiyeci çift birlikte alevlerle savaşıyor
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
İstanbul’da Kültür Yolu Festivali başlıyor!
İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor!
Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı
Diyarbakır surlarına Bahçeli’nin posterleri asıldı
Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı
Ordu’da hasta nakil araç devrildi: 1 yaralı
Kayıp olan yaşlı adam sağ olarak bulundu
Kayıp olan yaşlı adam sağ olarak bulundu
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit!
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit!
İstanbul’da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!
Annesiyle birlikte genç adamı bıçakladı!
Daha Fazla Video Göster