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Market üzerine yıkıldı!

Market üzerine yıkıldı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 16:56
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde iş makinesiyle temel kazısı sırasında yan binada bulunan market yıkıldı. Markete alışveriş için giren yaşlı adam yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Market üzerine yıkıldı!
Market üzerine yıkıldı!
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