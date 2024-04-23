23 Nisan 2024, Salı
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Market alışverişine geldi, tartışmayı ayırırken hayatını kaybetti
Bursa'da dün akşam saatlerinde markette yaşanan cinayetin sebebi şoke etti. Yaşanan tartışmayı ayıran 62 yaşındaki kişi kalbinden bıçaklanması sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Bursa'dan otobüse binerek İstanbul'a kaçarken Bursa polisi şüpheliyi yakalayarak geri getirdi.