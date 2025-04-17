17 Nisan 2025, Perşembe
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Mardin'de TIR'la çarpışarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 ALT 332 plakalı TIR ile 47 KR 207 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.