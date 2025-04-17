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Mardin’de TIR’la çarpışarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Mardin'de TIR'la çarpışarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 17.04.2025 08:49
Güncelleme:17.04.2025 08:50
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 ALT 332 plakalı TIR ile 47 KR 207 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Mardin’de TIR’la çarpışarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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