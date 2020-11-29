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Manzara değişmedi! İstanbul'da toplu ulaşım skandalı

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Giriş: 29.11.2020 12:08
Güncelleme:29.11.2020 12:27
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 60 milyondan fazla insanın yakalandığı yeni tip koronavirüs salgınıyla Türkiye, aldığı yeni tedbirlerle mücadele etmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına rağmen İstanbul'dan dehşete düşüren manzaralar geldi. İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.

Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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