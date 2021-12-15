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Manisa'da zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü! 11 araç birbirine girdi

İHA
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Giriş: 15.12.2021 09:08
Manisa'nın Kula ilçesinde bir tır, bir işçi servisi, bir traktör ile sekiz otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada can kaybı olmazken 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sularında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı.

11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi. Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı.

1 YARALI

Yaralı Esmanur S. (24) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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