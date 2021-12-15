Manisa'da zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü! 11 araç birbirine girdi

Manisa'nın Kula ilçesinde bir tır, bir işçi servisi, bir traktör ile sekiz otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada can kaybı olmazken 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sularında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı.

11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi. Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı.

1 YARALI

Yaralı Esmanur S. (24) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.