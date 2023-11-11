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Manisa’da Turkuvaz Medya şehir buluşması! Tarih mekanlar gezildi

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Giriş: 11.11.2023 16:12
Turkuvaz Medya Şehir Buluşmaları'nın yeni durağı Manisa oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi tarafından karşılanan Turkuvaz Medya çalışanları, kentte tarihi mekanları gezdi. Başkan Mehmet Çerçi kentte yapılan hizmetleri anlattı.

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