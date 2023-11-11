Manisa’da Turkuvaz Medya şehir buluşması! Tarih mekanlar gezildi

Turkuvaz Medya Şehir Buluşmaları'nın yeni durağı Manisa oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi tarafından karşılanan Turkuvaz Medya çalışanları, kentte tarihi mekanları gezdi. Başkan Mehmet Çerçi kentte yapılan hizmetleri anlattı.