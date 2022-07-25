25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Manisa'da orman yangını
Manisa'da Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etti. Öte yandan yangın nedeniyle bölgedeki 20 evde yaşayan 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Manisa’daki yangına dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında aktardı.