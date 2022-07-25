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Manisa'da orman yangını

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Giriş: 25.07.2022 00:17
Güncelleme:25.07.2022 00:18
Manisa'da Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etti. Öte yandan yangın nedeniyle bölgedeki 20 evde yaşayan 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Manisa’daki yangına dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında aktardı.
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